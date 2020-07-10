Клопп: лучшая из худших новостей — Хендерсону не потребуется операция. Он поднимет трофей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился новостями о травме колена, полученной капитаном команды полузащитником Джорданом Хендерсоном в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).



«Лучшая из худших новостей – у Хендо травма колена, но ему не потребуется операция. Он не сыграет в этом сезоне, но, вероятно, вернётся в строй к началу следующего. Мы все ему сочувствуем. Ужасный момент. Хендо – зверь, он борется за всё и хорошо справляется с болью, но он сразу понял, что что-то произошло. Его травма просто прикончила наше настроение. Парни были рады результату, но потом осознали, что у Хендо повреждение.



Так или иначе Джордан поднимет трофей – он заслуживает этого», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Дубль Салаха, гол Хендерсона и ответ «Брайтона» — в видеообзоре матча с «Ливерпулем»