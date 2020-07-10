Ткаченко — о Смолове: он хочет остаться в «Сельте». Про цену клубы вроде бы договорились

Представляющий интересы форварда «Сельты» Фёдора Смолова агент Герман Ткаченко рассказал, что «Локомотив» и «кельты» уже договорились по поводу суммы трансфера нападающего.
Напомним, что за испанскую команду Смолов играет на правах аренды до конца текущего сезона.
«Смолов в «Сельте» играет дисциплинированно, помогая команде, много прессингует. Может быть, хотелось бы больше остроты. «Сельта» при его участии спаслась практически. Они сделали предложение о выкупе. Вот сейчас ему нужно принять это решение.
Он в целом хочет остаться. Сейчас у него непростое решение. Два года хорошего контракта в Москве… У нас есть предложение от одного русского топ-клуба, от турецкого топ-клуба, есть маленькие сигналы от испанских клубов. Нет, предложение не от «Спартака». Понятно, что «Сельта» – приоритет.
Про цену вроде бы клубы договорились. Но вопрос рассрочки платежей ещё острый», — рассказал Ткаченко в интервью youTube-каналу "Вадим Лукомский".
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