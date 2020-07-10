Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение в дерби с «Локомотивом»

Российский футбольный союз принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча за поведение в московском дерби с «Локомотивом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Немецкий специалист также оштрафован на полмиллиона рублей, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Тедеско был удалён в первом тайме встречи с «Локомотивом» за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти в пользу «железнодорожников». Матч завершился со счётом 1:1.

Таким образом, наставник «Спартака» не сможет присутствовать на заключительных трёх встречах команды в РПЛ в нынешнем сезоне. В оставшихся трёх турах красно-белые сыграют с «Сочи» (Сочи, 11 июля), «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).