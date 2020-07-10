Матч чемпионата Армении отменили из-за коронавируса

Матч заключительного тура чемпионата Армении «Лори» — «Арарат» не состоится, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.



Голкипер «Лори» Вардан Шахатуни прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию. Результат теста футболиста оказался положительным. Ещё несколько игроков команды заболели пневмонией и имеют высокую температуру. «Арарат» выступил с заявлением, в котором отметил необходимость отмены встречи с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, после чего Федерация футбола Армении приняла решение об отмене игры. Этот матч не имеет никакого значения со спортивной точки зрения.



Матч чемпионата Армении «Лори» — «Арарат» должен был пройти 14 июля в Ванадзоре.