Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч чемпионата Армении отменили из-за коронавируса

Матч чемпионата Армении отменили из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Матч заключительного тура чемпионата Армении «Лори» — «Арарат» не состоится, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.

Голкипер «Лори» Вардан Шахатуни прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию. Результат теста футболиста оказался положительным. Ещё несколько игроков команды заболели пневмонией и имеют высокую температуру. «Арарат» выступил с заявлением, в котором отметил необходимость отмены встречи с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, после чего Федерация футбола Армении приняла решение об отмене игры. Этот матч не имеет никакого значения со спортивной точки зрения.

Матч чемпионата Армении «Лори» — «Арарат» должен был пройти 14 июля в Ванадзоре.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020