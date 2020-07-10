Де Хеа: приношу извинения за то, что побил рекорд Шмейхеля

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал своё достижение, установленное в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:0).

Испанец стал рекордсменом по количеству проведённых матчей за «красных дьяволов» среди иностранцев (399), превзойдя показатель легендарного вратаря клуба Петера Шмейхеля (398).

«Приношу извинения Шмейхелю. Это здорово. Это означает, что я играю здесь уже долгое время и делаю это очень хорошо. Очень горжусь. Рад, что провёл столько матчей в этом клубе. Надеюсь, принять участие ещё в 400 встречах за «Юнайтед»! Я очень рад!» — приводит слова де Хеа пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте клуба.

Давид выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.