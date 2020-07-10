«Этот день навсегда в нашей памяти». Жоау Мариу вспомнил победу Португалии на Евро-2016

Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», вспомнил победу своей национальной команды на чемпионате Европы в 2016 году.
«Какой незабываемый день! Воспоминания об этом уникальном событии в истории Португалии остались на всю жизнь! Этот день навсегда в нашей памяти», — написал Мариу на странице в соцсетях.
Фото доступны на странице Жоау Марио в «Инстаграме».
Напомним, сегодня, 10 июля, прошло ровно четыре года с финала чемпионата Европы — 2016, в котором сборная Португалии обыграла национальную команду Франции благодаря голу нападающего Эдера в дополнительное время (1:0).
Мариу выступает в составе «Локомотива» на правах аренды с лета 2019 года. Аренда игрока рассчитана до конца июля 2020 года.
- 10 июля 2020
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