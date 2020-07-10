«В футболе многое случается». Сетьен — о шансах «Барселоны» на титул Примеры

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от выездного матча 36-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом», который состоится завтра, 11 июля, и начнётся в 20:30 мск.

«Вальядолид» ещё не полностью обезопасил себя от вылета и попытается обеспечить себе место в Примере в завтрашней встрече. Поэтому мы должны оставаться требовательными к себе.

«Барселона» может достичь последнего тура и сохранять шансы на завоевание титула. Надеюсь, это мы и сделаем. В футболе многое случается. Мы все видели необъяснимые вещи на протяжении многих лет.

Нам просто нужно сосредоточиться на том, что мы можем сделать в матче с «Вальядолидом». Наша команда играет отлично, но нам всё ещё нужно стать лучше и показать прогресс», — приводит слова Сетьена Marca.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание сине-гранатовых от мадридского «Реала» составляет одно очко, при этом у «сливочных» есть одна встреча в запасе.