Арбитр Федотов: пусть Москалёв скажет спасибо, что уехал из Екатеринбурга

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе главного судьи матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо» Владимира Москалёва. Финальный свисток зафиксировал победу команды из Екатеринбурга со счётом 2:1.
«Матч судил Москалёв, который вообще не должен был работать в этом туре. Опять случился момент, похожий на эпизод с отменённым голом Соболева. Шла подача на Погребняка, вратарь вылетел на него, чтобы блокировать удар. Произошло столкновение Погребняка и Шунина, а мяч отскочил Эль-Кабиру. Но тот, на счастье Москалёву, не забил в пустые ворота.
Москалёв зафиксировал в этом моменте фол против вратаря, но никакого нарушения там не было! Там скорее Шунин нарушал правила (но не на пенальти), а Погребняк играл в мяч. Но мальчик-судья решил перестраховаться. Повезло ему, что Эль-Кабир не забил, иначе Григорий Иванов ему сразу бы голову открутил (смеётся. — Прим. «Чемпионата»).
Пусть скажет игроку «Урала»: «Спасибо, что я уехал из Екатеринбурга» и поставит ему бутылку виски. Хотя судьба должна была его наказать — поддерживать его после отменённого гола Соболева было нельзя», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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