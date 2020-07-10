Златан Ибрагимович: это не мой «Милан». Цели уже не те, что были раньше
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что его не устраивают цели, которые перед собой ставит итальянский клуб.
«Это не мой „Милан“, сейчас здесь всё работает по-другому. Цели уже не те, что были раньше. Не те, к которым я стремлюсь в „Милане“. Не хочу видеть эту борьбу за скудетто и место в Лиге чемпионов. Мне всё ещё нравится играть, но я делаю это не за контракт. Я играю, чтобы достичь целей, которые меня стимулируют», — приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.
«Милан» набрал 49 очков в 31 матче и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 31 матче набравший 75 очков. В тройку лидеров входят «Лацио» (68) и «Аталанта» (66).
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