Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Осасуной»
«Сельта» объявила заявку команды на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». В список, состоящий из 25 футболистов, попал российский нападающий Фёдор Смолов.
Заявка «Сельты»: Вильяр, Росич, Домингес, Майо Фонтан, Араухо, Саэнс, Джакобо, Оласа, Айду, К. Васкес, Диоп, Бельтран, Рафинья, Брадарич, Мендес, Эрнандес, Бермехо, Смолов, С. Мина, Аспас, Систо, Г. Фернандес, Нолито, Йокушлу.
Матч 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Сельта» состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 18:00 мск. «Сельта» набрала в 35 матчах 36 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (45) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
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