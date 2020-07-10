РФС объяснил дисквалификацию Доменико Тедеско

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать специалиста на 500 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте организации.
Причиной дисквалификации специалиста стало оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Напомним, Тедеско был удалён в первом тайме встречи с «железнодорожниками» за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти в пользу «железнодорожников». Матч завершился со счётом 1:1.
Таким образом, наставник «Спартака» не сможет присутствовать на заключительных трёх встречах команды в РПЛ в нынешнем сезоне. В оставшихся трёх турах красно-белые сыграют с «Сочи» (Сочи, 11 июля), «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).
- 10 июля 2020
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:27
-
19:26
-
19:17
-
19:12
-
18:53
-
18:44
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
17:57
-
17:53
-
17:40
-
17:31
-
17:23
-
16:59
-
16:50
-
16:42
-
16:37
-
16:21
-
16:17
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:25
-
15:21