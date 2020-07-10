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РФС объяснил дисквалификацию Доменико Тедеско

РФС объяснил дисквалификацию Доменико Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать специалиста на 500 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте организации.

Причиной дисквалификации специалиста стало оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Напомним, Тедеско был удалён в первом тайме встречи с «железнодорожниками» за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти в пользу «железнодорожников». Матч завершился со счётом 1:1.

Таким образом, наставник «Спартака» не сможет присутствовать на заключительных трёх встречах команды в РПЛ в нынешнем сезоне. В оставшихся трёх турах красно-белые сыграют с «Сочи» (Сочи, 11 июля), «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).

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