РФС объяснил дисквалификацию Доменико Тедеско

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать специалиста на 500 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте организации.

Причиной дисквалификации специалиста стало оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Напомним, Тедеско был удалён в первом тайме встречи с «железнодорожниками» за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти в пользу «железнодорожников». Матч завершился со счётом 1:1.



Таким образом, наставник «Спартака» не сможет присутствовать на заключительных трёх встречах команды в РПЛ в нынешнем сезоне. В оставшихся трёх турах красно-белые сыграют с «Сочи» (Сочи, 11 июля), «Ахматом» (Москва, 15 июля) и «Рубином» (Казань, 22 июля).