Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» сейчас доминирует

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о последних результатах «красных дьяволов». После рестарта сезона манкунианцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.
«В последнее время «Манчестер Юнайтед» играет очень уверенно, особенно с командами из нижней части таблицы, с которыми ранее испытывал проблемы. «Красные дьяволы» выглядят авторитетно — контролируют мяч и ход игры, сохраняют терпение. Они ещё не достигли уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но находятся на подъёме.
Команда Уле-Гуннара Сульшера сейчас доминирует. Конечно, хочется увидеть матчи с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити», чтобы понять их реальный уровень, но, думаю, встречи в Кубке Англии и Лиге Европы позволят нам это сделать», — приводит слова Невилла Sky Sports.
- 10 июля 2020
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