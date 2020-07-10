Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» сейчас доминирует

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о последних результатах «красных дьяволов». После рестарта сезона манкунианцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

«В последнее время «Манчестер Юнайтед» играет очень уверенно, особенно с командами из нижней части таблицы, с которыми ранее испытывал проблемы. «Красные дьяволы» выглядят авторитетно — контролируют мяч и ход игры, сохраняют терпение. Они ещё не достигли уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но находятся на подъёме.

Команда Уле-Гуннара Сульшера сейчас доминирует. Конечно, хочется увидеть матчи с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити», чтобы понять их реальный уровень, но, думаю, встречи в Кубке Англии и Лиге Европы позволят нам это сделать», — приводит слова Невилла Sky Sports.