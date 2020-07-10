Глава КДК — о дисквалификации Тедеско: он дважды хлопнул резервного судью по лицу

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча за поведение в домашней встрече 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«Тедеско принял участие в заседании вместе с переводчиком. Также присутствовал представитель «Спартака». Любые решение должны основываться на словах главы КДК. Санкция применялась не за две жёлтые карточки. В рапорте матча было написано, что Тедеско, уходя с поля, дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.
Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причём при присутствии большого количества болельщиков. Мы применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился перед ним», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 июля 2020
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:27
-
19:26
-
19:17
-
19:12
-
18:53
-
18:44
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
17:57
-
17:53
-
17:40
-
17:31
-
17:23
-
16:59
-
16:50
-
16:42
-
16:37
-
16:21
-
16:17
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:25
-
15:21