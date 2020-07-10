Арбитр Федотов: Вилков наконец-то научился судить
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Михаила Вилкова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Крылья Советов». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу самарского клуба.
«Вилков наконец-то научился судить. Егорова (Александр Егоров — бывший глава департамента судейства РФС. — Прим. «Чемпионата») убрали, теперь держать его штаны некому, так что пришлось Вилкову побегать в этом матче.
Он принял два хороших решения: на 19-й минуте правильно вынес жёлтую игроку «Крыльев» за симуляцию, а на 41-й — игроку «Арсенала».
В целом нормально отработал, подвигался, относился одинаково к обеим командам – так и должно быть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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