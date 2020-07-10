Марсело пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате Испании

Защитник мадридского «Реала» Марсело из-за травмы не поможет столичной команде в оставшихся матчах испанской Примеры в сезоне-2019/2020, сообщает Marca.

У 32-летнего бразильца выявлено повреждение левой приводящей мышцы. На восстановление футболисту понадобится три недели.

Марсело должен успеть вернуться в строй к ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», которая состоится в Англии 7 августа. Напомним, в первом матче, который прошёл в Мадриде 26 февраля, победу одержали «горожане» — 2:1.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Сливочные» на одно очко опережают каталонскую «Барселону», которая занимает второе место. При этом у подопечных Зинедина Зидана одна встреча в запасе.

В оставшихся матчах Примеры «Реал» сыграет с «Алавесом» (Мадрид, 10 июля), «Гранадой» (Гранада, 13 июля), «Вильярреалом» (Мадрид, 16 июля) и «Леганесом» (Леганес, 19 июля).