Источник: CAS отменит отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«Похоже, CAS оправдает „Манчестер Сити“ по обвинению со стороны УЕФА. Пока ничего не подтверждено, узнаем обо всём в субботу или в понедельник», — сообщает журналист BBC Иан Чизмен на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в феврале УЕФА завершил расследование, по итогам которого «Манчестер Сити» был обвинён в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранён от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на € 30 млн. «Горожане» подали апелляцию, однако из-за пандемии коронавируса её рассмотрение было отложено.
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