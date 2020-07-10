Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: CAS отменит отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков

Источник: CAS отменит отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков
Футбол / Лига чемпионов 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Похоже, CAS оправдает „Манчестер Сити“ по обвинению со стороны УЕФА. Пока ничего не подтверждено, узнаем обо всём в субботу или в понедельник», — сообщает журналист BBC Иан Чизмен на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в феврале УЕФА завершил расследование, по итогам которого «Манчестер Сити» был обвинён в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранён от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на € 30 млн. «Горожане» подали апелляцию, однако из-за пандемии коронавируса её рассмотрение было отложено.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020