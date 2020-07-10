Артета: Моуринью может сделать «Тоттенхэм» командой-победителем

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии выездного матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» поделился мнением о наставнике «шпор» Жозе Моуринью.

«Да, Моуринью по-прежнему является тренером мирового уровня. У «Тоттенхэма» были взлёты и падения, но можно увидеть, что он хочет привнести в клуб. Уверен, у него всё получится.

Отсутствие трофеев у «Тоттенхэма»? Это, вероятно, одна из причин, по которой они пригласили Жозе. Его опыт работы в таких ситуациях может помочь им стать командой-победителем», — цитирует Артету Sky Sports.

Матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.