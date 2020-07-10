«Не понимаю, к чему эти репрессии». Шипулин прокомментировал обыски у фанатов «Спартака»

Российский биатлонист депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал новость, что полиция продолжила проводить обыски у болельщиков московского «Спартака», которые перекрыли дорогу возле стадиона «Открытие Арена» и устроили файер-шоу, провожая команду на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:2).

«Можете со мной не согласиться, но не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте. Фанаты «Спартака» выкрикивали традиционные лозунги, не матерились, зажгли файеры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в 6 утра и возбуждения уголовного дела (да ещё и по статье, где до 7 лет лишения свободы)?

Уверен, акция красно-белых не может быть квалифицирована как хулиганство. Ведь хулиганство — это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Разве фанаты «Спартака» совершили это? Действия болельщиков, ничуть не сомневаюсь, были направлены исключительно на поддержку команды. Нет в этом преступления.

Думаю, в ближайшее время обращусь с запросом в соответсвующие органы, чтобы дали оценку тому, насколько соразмерны действия правоохранителей с действиями болельщиков, законно ли возбуждении дела, проведение обысков и так далее», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».