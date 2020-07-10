«Унион» протестирует на коронавирус более 20 тысяч владельцев абонементов

«Унион» протестирует на коронавирусную инфекцию около 22 тысяч владельцев абонементов на новый сезон Бундеслиги, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.



Руководство немецкого клуба считает, что такая мера позволит болельщикам поддержать команду уже в первом матче сезона-2020/2021. Владельцы абонементов пройдут тестирование в день матча. Если результат теста будет отрицательным, зритель будет допущен на стадион.



В сезоне-2019/2020 берлинский «Унион» занял 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Победителем турнира стала мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров вошли дортмундская «Боруссия» (69) и «РБ Лейпциг» (66). Новый сезон в чемпионате Германии начнётся 18 сентября 2020 года.