Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Унион» протестирует на коронавирус более 20 тысяч владельцев абонементов

«Унион» протестирует на коронавирус более 20 тысяч владельцев абонементов
Футбол / Германия 0

«Унион» протестирует на коронавирусную инфекцию около 22 тысяч владельцев абонементов на новый сезон Бундеслиги, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

Руководство немецкого клуба считает, что такая мера позволит болельщикам поддержать команду уже в первом матче сезона-2020/2021. Владельцы абонементов пройдут тестирование в день матча. Если результат теста будет отрицательным, зритель будет допущен на стадион.

В сезоне-2019/2020 берлинский «Унион» занял 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Победителем турнира стала мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров вошли дортмундская «Боруссия» (69) и «РБ Лейпциг» (66). Новый сезон в чемпионате Германии начнётся 18 сентября 2020 года.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020