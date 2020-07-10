Маурицио Сарри: «Аталанта» — непростой соперник. «Ювентус» ждёт сложный матч

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от домашнего матча 32-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».

«Сейчас важный этап сезона. У «Аталанты» всё хорошо. Они демонстрируют хорошие результаты, особенно в выездных встречах. Нам предстоит сыграть с непростым соперником.

«Аталанта» действует агрессивно, использует высокий прессинг. Они играют быстро. Будет сложный матч.

Важно демонстрировать последовательность в результатах. Сейчас у всех команд с этим проблемы», — приводит слова Сарри Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» завтра, 11 июля, начало — в 22:45 мск.

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Аталанта» (66) занимает третье место.