Слуцкий — о работе в сборной России: кадровые решения были не самые лучшие

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о работе в сборной России, которую возглавлял с 2015 по 2016 год.



«Меня очень удивляли бурные реакции на текущие неудачи. Например, когда мы проиграли сборной Франции. Я был очень удивлен, потому что мы провели неплохой матч и играли против одного из фаворитов. Я привык к тому, что контрольный матч — это подготовка к основным играм. Я был несколько неготов к таким эмоциям и оценкам со стороны прессы, которые последовали.



Сложно говорить о проблемах, которые были тогда. Были игроки, которые добыли путёвку на Евро-2016, а потом вылетела основная тройка футболистов. Дзагоев и Денисов получили травмы, а Рома Широков был уже не в том состоянии, что раньше. Когда теряешь целую группу ключевых игроков, ты вынужден менять игроков. Это сложно сделать в условиях жесткого форс-мажора, потому что это всё происходило перед стартом Евро. Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моем распоряжении. Считаю, что на всё были объективные причины», — приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ».

Слуцкий: Гинер — очень большой босс. Мы с ним общались только в крайних случаях