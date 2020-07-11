«Реал» впервые за 14 лет забил с пенальти в трёх матчах Примеры подряд

Мадридский «Реал» получил право совершить удар с 11-метровой отметки в домашнем матче 35-го тура испанской Примеры с «Алавесом» из Витории. Пенальти успешно реализовал форвард Карим Бензема.

«Реал» пробил с 11-метровой отметки в третьем туре чемпионата Испании подряд. В предыдущих встречах два гола с пенальти в свой актив записал капитан «сливочных» Серхио Рамос. В обоих случаях эти мячи стали победными.

Как сообщает OptaJose на своей странице в «Твиттере», «Реал» забил с 11-метровой отметки в трёх матчах Примеры подряд впервые за 14 лет. Последний раз мадридцам это удавалось в апреле-мае 2006 года.

Встреча «Реал» — «Алавес» проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. К 52-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча.