«Зенит» интересуется Леандро Кабрерой. Чемпионы РПЛ готовы платить игроку € 9 млн в год
Руководство «Зенита» рассматривает вариант с трансфером защитника каталонского «Эспаньола» Леандро Кабреры. Чемпионы Российской Премьер-Лиги готовы предложить 29-летнему уругвайцу зарплату € 9 млн в год, сообщает El Señor del Balón.
Представители «Зенита» уже связались с агентом Кабреры. Сине-бело-голубые надеются заключить сделку, воспользовавшись ситуацией «Эспаньола», который досрочно вылетел из испанской Примеры.
«Эспаньол» приобрёл Леандро у «Хетафе» минувшей зимой за € 9 млн. Сейчас трансферная стоимость защитника оценивается в € 8 млн.
В нынешнем сезоне Кабрера забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах чемпионата Испании. Футболист также записал в свой актив 1 гол в 3 встречах Лиги Европы.
КДК оштрафовал «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Рубин» по итогам 27-го тура РПЛ
- 11 июля 2020
-
00:57
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:09
- 10 июля 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:12
-
23:00
-
22:54
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
21:00
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:27
-
19:26
-
19:17
-
19:12
-
18:53
-
18:44
-
18:29
Партнерский контент