«Зенит» интересуется Леандро Кабрерой. Чемпионы РПЛ готовы платить игроку € 9 млн в год

Руководство «Зенита» рассматривает вариант с трансфером защитника каталонского «Эспаньола» Леандро Кабреры. Чемпионы Российской Премьер-Лиги готовы предложить 29-летнему уругвайцу зарплату € 9 млн в год, сообщает El Señor del Balón.

Представители «Зенита» уже связались с агентом Кабреры. Сине-бело-голубые надеются заключить сделку, воспользовавшись ситуацией «Эспаньола», который досрочно вылетел из испанской Примеры.

«Эспаньол» приобрёл Леандро у «Хетафе» минувшей зимой за € 9 млн. Сейчас трансферная стоимость защитника оценивается в € 8 млн.

В нынешнем сезоне Кабрера забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах чемпионата Испании. Футболист также записал в свой актив 1 гол в 3 встречах Лиги Европы.