Матч Серии В завершился дракой, один из игроков был доставлен в больницу

Матч 33-го тура итальянской Серии В «Юве Стабия» — «Виртус Энтелла» (1:1) завершился дракой, сообщает Football Italia.



Потасовка произошла после финального свистка. Во время встречи было удалено трое футболистов. После игры один из удалённых игроков, защитник «Виртус Энтелла» Мауро Копполаро подрался с одним из сотрудников команды хозяев. По информации источника, во время потасовки футболист получил повреждение и был доставлен в больницу на обследование. Отмечается, что свидетелями инцидента стали сотрудники полиции и делегаты лиги.



«Юве Стабия» набрал 37 очков в 33 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии В. «Виртус Энтелла» (43) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Беневенто», уже обеспечивший себе место в Серии А.