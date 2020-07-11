Матч Серии В завершился дракой, один из игроков был доставлен в больницу

Матч 33-го тура итальянской Серии В «Юве Стабия» — «Виртус Энтелла» (1:1) завершился дракой, сообщает Football Italia.
Потасовка произошла после финального свистка. Во время встречи было удалено трое футболистов. После игры один из удалённых игроков, защитник «Виртус Энтелла» Мауро Копполаро подрался с одним из сотрудников команды хозяев. По информации источника, во время потасовки футболист получил повреждение и был доставлен в больницу на обследование. Отмечается, что свидетелями инцидента стали сотрудники полиции и делегаты лиги.
«Юве Стабия» набрал 37 очков в 33 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии В. «Виртус Энтелла» (43) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Беневенто», уже обеспечивший себе место в Серии А.
- 11 июля 2020
-
00:57
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:09
- 10 июля 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:12
-
23:00
-
22:54
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
21:00
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:27
-
19:26
-
19:17
-
19:12
-
18:53
-
18:44
-
18:29