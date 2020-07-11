«Реал» обыграл «Алавес» и вновь оторвался от «Барселоны» на четыре очка

В матче 35-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Алавес» из Витории. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Реала» Карим Бензема на 11-й минуте, реализовав пенальти. В начале второго тайма преимущество «сливочных» увеличил форвард Марко Асенсио, которому ассистировал Бензема.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает каталонскую «Барселону», которая идёт второй. «Алавес» занимает 17-е место.

В 36-м туре Примеры мадридская команда на выезде сыграет с «Гранадой», а клуб из Витории дома примет «Хетафе». Оба матча состоятся 13 июля.