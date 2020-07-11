«Реал» имеет лучшую разницу пробитых и назначенных пенальти в чемпионате Испании

Мадридский «Реал», всухую обыгравший «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании на домашнем поле со счётом 2:0, пробил десятый пенальти в сезоне, сообщается в «Твиттере» MisterChip.

По статистике пробитых и назначенных пенальти «Королевский клуб» является лидером чемпионата Испании – 10 против 2. Второй показатель с разницей +4 у двух клубов – мадридского «Атлетико» (8-4) и «Сельты» (9-5). Замыкают тройку «Вильярреал» (11-8), «Атлетик» (10-7) и «Осасуна» (8:5).

Худшими по данному показателю являются «Алавес» (6-15), «Мальорка» (10-15) и «Реал Сосьедад» (5-9).

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает каталонскую «Барселону», которая идёт второй. «Алавес» занимает 17-е место.