«Реал» имеет лучшую разницу пробитых и назначенных пенальти в чемпионате Испании

Мадридский «Реал», всухую обыгравший «Алавес» в матче 35-го тура чемпионата Испании на домашнем поле со счётом 2:0, пробил десятый пенальти в сезоне, сообщается в «Твиттере» MisterChip.
По статистике пробитых и назначенных пенальти «Королевский клуб» является лидером чемпионата Испании – 10 против 2. Второй показатель с разницей +4 у двух клубов – мадридского «Атлетико» (8-4) и «Сельты» (9-5). Замыкают тройку «Вильярреал» (11-8), «Атлетик» (10-7) и «Осасуна» (8:5).
Худшими по данному показателю являются «Алавес» (6-15), «Мальорка» (10-15) и «Реал Сосьедад» (5-9).
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает каталонскую «Барселону», которая идёт второй. «Алавес» занимает 17-е место.
- 11 июля 2020
-
02:23
-
01:43
-
01:24
-
00:57
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:09
- 10 июля 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:12
-
23:00
-
22:54
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
21:00
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:27
-
19:26
-
19:17
-
19:12