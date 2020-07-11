Жозе Моуринью: прежде чем я уйду, «Тоттенхэм» выиграет трофей

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался на тему своей возможной отставки.

«Сколько времени прошло для Клоппа и «Ливерпуля»? Четыре года, четыре сезона. Покупка одного из лучших вратарей в мире, покупка одного из лучших центральных защитников в мире и так далее.

Я сосредоточен на своём трёхлетнем контракте. Я верю, что мы можем выиграть трофей в период моего трёхлетнего контракта. Продолжаю говорить, что мои амбиции одинаковы, мой ДНК такой же, но, вероятно, нахожусь на той стадии, когда я меньше смотрю на себя и свои записи, а больше на клуб.

Я настроен оптимистично, потому что начал работать с первого дня. Потому что я верю, что мы собираемся внести некоторые изменения в нашу команду, и для этого нам не нужны огромные инвестиции, как клубу, собранному прошлым летом. Я не могу поверить, что в сезон будет так много негативных эпизодов, как у нас с самого первого дня. Есть много причин полагать, что всё будет иначе.

Единственное, что я чувствую, что является несправедливостью, — забыть, что у нас лучший стадион в мире и тренировочная площадка, а также около £ 100 млн, потраченных прошлым летом. Вероятно, это была одна из самых больших инвестиций клуба Премьер-лиги, которые считаются экспертами совершенно не связанными с эволюцией клуба», — цитирует Моуринью Goal.

«Тоттенхэм», набрав 49 очков в 34 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.