«Реал» превзошел отметку в 500 голов при Зидане

В матче 35-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Алавес» из Витории. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол в матче, который с пенальти забил французский нападающий Карим Бензема, стал для «бланкос» 500-м при нынешнем тренере Зинедине Зидане, сообщает AS.
Французский специалист стал вторым тренером в истории «Реала», которому покорился этот рубеж. До него «королевский клуб» был настолько результативен лишь при Мигеле Муньосе (605 матчей и 1226 голов). Далее идут Висенте дель Боске (246 матчей, 490 голов) и Жозе Моуринью (178 матчей, 475 голов).
При этом первый гол после назначения Зидана главным тренером в 2016 году также забил Карим Бензема. Всего «Реал» при Зидане провел 206 матчей, в которых одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.
- 11 июля 2020
-
06:52
-
05:53
-
05:36
-
04:54
-
04:38
-
04:16
-
04:02
-
02:23
-
01:43
-
01:24
-
00:57
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:09
- 10 июля 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:12
-
23:00
-
22:54
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
21:59
-
21:49
-
21:21
-
21:00
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:24
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:00