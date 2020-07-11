«Реал» превзошел отметку в 500 голов при Зидане

В матче 35-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Алавес» из Витории. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Первый гол в матче, который с пенальти забил французский нападающий Карим Бензема, стал для «бланкос» 500-м при нынешнем тренере Зинедине Зидане, сообщает AS.

Французский специалист стал вторым тренером в истории «Реала», которому покорился этот рубеж. До него «королевский клуб» был настолько результативен лишь при Мигеле Муньосе (605 матчей и 1226 голов). Далее идут Висенте дель Боске (246 матчей, 490 голов) и Жозе Моуринью (178 матчей, 475 голов).



При этом первый гол после назначения Зидана главным тренером в 2016 году также забил Карим Бензема. Всего «Реал» при Зидане провел 206 матчей, в которых одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.