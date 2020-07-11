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Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, Драчёв ушёл с поста президента СБР. Главное к утру

Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, Драчёв ушёл с поста президента СБР. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение в дерби с «Локомотивом», Владимир Драчёв объявил об уходе с поста президента СБР, Формула-1 подтвердила проведение этапа в России и дебют Гран-при в Муджелло, результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 и другие важные новости — в подборке «Чемпионата».

1. Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение в дерби с «Локомотивом»

2. Владимир Драчёв объявил об уходе с поста президента СБР

3. Формула-1 подтвердила проведение этапа в России и дебют Гран-при в Муджелло

4. Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

5. Российские клубы узнали соперников в Еврокубке

6. Уимблдон выплатит € 11 млн теннисистам, которые могли бы сыграть на турнире в этом году

7. Марсело пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате Испании

8. «Реал» обыграл «Алавес» и вновь оторвался от «Барселоны» на четыре очка

9. НХЛ и Ассоциация игроков достигли соглашения о продлении коллективного договора

10. Стало известно расписание матчей плей-ин Кубка Стэнли

«Краснодар» проиграл «Рубину», Квят может потерять место в «Альфа Таури». Главное к утру
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