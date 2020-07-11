Тедеско дисквалифицирован на 3 матча, Драчёв ушёл с поста президента СБР. Главное к утру

Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение в дерби с «Локомотивом», Владимир Драчёв объявил об уходе с поста президента СБР, Формула-1 подтвердила проведение этапа в России и дебют Гран-при в Муджелло, результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 и другие важные новости — в подборке «Чемпионата».
1. Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение в дерби с «Локомотивом»
2. Владимир Драчёв объявил об уходе с поста президента СБР
3. Формула-1 подтвердила проведение этапа в России и дебют Гран-при в Муджелло
4. Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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10. Стало известно расписание матчей плей-ин Кубка Стэнли
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