Зидан — о пенальти: главное — забивать мячи, неважно, каким способом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 35-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (2:0).
«Не пропускать вообще невозможно, но в последнее время мы действительно пропускаем мало. [В том числе и потому, что] Куртуа набрал хорошую форму. Нужно продолжать в том же духе.
Что касается трёх пенальти в трёх матчах: если судья ставит пенальти, значит это пенальти. Главное — забивать мячи, и неважно, каким способом.
Мы боремся за победу в Ла Лиге, до конца сезона остаётся три игры, и мы не знаем, как всё сложится в итоге. Сейчас нам нужно немного отдохнуть. Хотя победы — это и есть лучший отдых», — приводит слова тренера Marca.
Отметим, что в случае победы в следующем туре в матче с «Гранадой» «Реал» станет чемпионом Испании при условии потери очков «Барселоной» в игре с «Вальядолидом».
- 11 июля 2020
-
10:06
-
10:04
-
09:53
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
-
09:00
-
06:52
-
05:53
-
05:36
-
04:54
-
04:38
-
04:16
-
04:02
-
02:23
-
01:43
-
01:24
-
00:57
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:09
- 10 июля 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:12
-
23:00
-
22:54
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
21:59
-
21:49