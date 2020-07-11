Зидан — о пенальти: главное — забивать мячи, неважно, каким способом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 35-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (2:0).

«Не пропускать вообще невозможно, но в последнее время мы действительно пропускаем мало. [В том числе и потому, что] Куртуа набрал хорошую форму. Нужно продолжать в том же духе.

Что касается трёх пенальти в трёх матчах: если судья ставит пенальти, значит это пенальти. Главное — забивать мячи, и неважно, каким способом.

Мы боремся за победу в Ла Лиге, до конца сезона остаётся три игры, и мы не знаем, как всё сложится в итоге. Сейчас нам нужно немного отдохнуть. Хотя победы — это и есть лучший отдых», — приводит слова тренера Marca.

Отметим, что в случае победы в следующем туре в матче с «Гранадой» «Реал» станет чемпионом Испании при условии потери очков «Барселоной» в игре с «Вальядолидом».