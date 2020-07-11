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Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 28-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 28-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 11 июля, матчем «Арсенал» Т — «Тамбов» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

В 28-м туре состоится восемь матчей.

11 июля
«Арсенал» — «Тамбов» (Тула, 16:00 мск)
«Ахмат» — «Зенит» (Грозный, 18:30 мск)
«Сочи» — «Спартак» (Сочи, 20:30 мск)

12 июля
«Локомотив» — «Уфа» (Москва, 16:30 мск)
ЦСКА — «Рубин» (Москва, 18:30 мск)
«Динамо» — «Крылья Советов» (Москва, 18:30 мск)
«Оренбург» — «Ростов» (Оренбург, 18:30 мск)
«Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 20:30 мск)

После 27 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует набравший в 27 матчах 65 очков и досрочно обеспечивший себе чемпионство петербургский «Зенит».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020

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