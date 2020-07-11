Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 28-го тура

Сегодня, 11 июля, матчем «Арсенал» Т — «Тамбов» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
В 28-м туре состоится восемь матчей.
11 июля
«Арсенал» — «Тамбов» (Тула, 16:00 мск)
«Ахмат» — «Зенит» (Грозный, 18:30 мск)
«Сочи» — «Спартак» (Сочи, 20:30 мск)
12 июля
«Локомотив» — «Уфа» (Москва, 16:30 мск)
ЦСКА — «Рубин» (Москва, 18:30 мск)
«Динамо» — «Крылья Советов» (Москва, 18:30 мск)
«Оренбург» — «Ростов» (Оренбург, 18:30 мск)
«Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 20:30 мск)
После 27 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует набравший в 27 матчах 65 очков и досрочно обеспечивший себе чемпионство петербургский «Зенит».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020
- 11 июля 2020
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10:06
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10:04
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09:53
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09:45
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09:36
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09:30
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09:27
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09:24
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09:14
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09:00
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06:52
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05:53
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05:36
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04:54
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04:38
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04:16
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04:02
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02:23
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01:43
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01:24
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00:57
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00:35
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00:33
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00:12
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00:09
- 10 июля 2020
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23:53
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23:46
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23:12
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23:00
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22:54
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22:48
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22:30
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22:16
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21:59
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21:49