Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 28-го тура

Сегодня, 11 июля, матчем «Арсенал» Т — «Тамбов» стартует 28-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



В 28-м туре состоится восемь матчей.



11 июля

«Арсенал» — «Тамбов» (Тула, 16:00 мск)

«Ахмат» — «Зенит» (Грозный, 18:30 мск)

«Сочи» — «Спартак» (Сочи, 20:30 мск)



12 июля

«Локомотив» — «Уфа» (Москва, 16:30 мск)

ЦСКА — «Рубин» (Москва, 18:30 мск)

«Динамо» — «Крылья Советов» (Москва, 18:30 мск)

«Оренбург» — «Ростов» (Оренбург, 18:30 мск)

«Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 20:30 мск)



После 27 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует набравший в 27 матчах 65 очков и досрочно обеспечивший себе чемпионство петербургский «Зенит».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020



Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020