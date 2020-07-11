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Аршавин: главное для «Спартака», что дисквалификация Тедеско не распространяется на Кубок

Аршавин: главное для «Спартака», что дисквалификация Тедеско не распространяется на Кубок
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал наказание для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, специалист был удалён в ходе матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Впоследствии Тедеско был дисквалифицирован на три матча.

«Главная новость для «Спартака» — что дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы и скостить число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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