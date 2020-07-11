«Ливорно» вылетел в Серию С впервые за 19 лет

В матче 33-го тура итальянской Серии В «Ливорно» проиграл «Кремонезе» со счётом 2:1.



За 5 туров до конца чемпионата «Ливорно» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии В, набрав 21 очко. Занимающая 19-е место «Козенца» имеет в своём активе на 10 очков больше. Таким образом, «Ливорно» досрочно вылетел в итальянскую Серию С. Последний раз «Ливорно» выступал в Серии С в сезоне-2001/2002, а в сезоне-2013/2014 тосканский клуб играл в высшей лиге.



Ранее «Беневенто» досрочно добился повышения в классе и в сезоне-2020/2021 выступит в итальянской Серии А. Это будет второе выступление клуба в высшем дивизионе. Ранее «Беневенто» играл в Серии А в сезоне-2017/2018, однако сразу вылетел из турнира.