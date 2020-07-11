Сетьен: в нашем случае важно сосредоточиться на игре с «Наполи», которая является ключевой

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов.

Напомним, что первый матч пары «Барселона» — «Наполи» в противостоянии 1/8 финала закончился вничью (1:1).

«У меня не было особых ожиданий по поводу жеребьёвки Лиги чемпионов. Думаю, в нашем случае важно сосредоточиться на игре с «Наполи», которая является ключевой. Мы будем играть дома, на мой взгляд, это справедливо», — приводит слова Сетьена официальный сайт УЕФА.

В случае победы «Барселона» сыграет в 1/4 финала с победителем пары «Челси» — «Бавария» (счёт 0:3 после первого матча). Напомним, что все противостояния начиная с 1/4 финала будут проходить в формате одной встречи в Лиссабоне.

Матч «Барселоны» с «Наполи» запланирован на 7 августа.