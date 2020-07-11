Фанаты «Тоттенхэма» запустят баннер «Леви — на выход» во время матча с «Арсеналом»

Болельщики «Тоттенхэм Хотспур» намерены выразить недовольство решениями владельца клуба Дэниела Леви, сообщает The Telegraph.
По информации источника, фанаты наняли самолёт, который пролетит над домашним стадионом «Тоттенхэма» во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» с баннером «Levy out» («Леви — на выход»). Отмечается, что фанаты планируют продолжать проведение подобных акций.
Матч 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» состоится завтра, 12 июля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало встречи — в 18:30 мск.
«Тоттенхэм» набрал в 34 матчах 49 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является досрочно оформивший чемпионский титул «Ливерпуль» (92).
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