Квинси Промес: когда играл в Москве и Испании, скучал по Амстердаму

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак» и «Севилью», признался, что скучал по Амстердаму.



«Конечно, я тосковал по дому. Когда играл в Москве и Испании, я, безусловно, скучал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета нидерландцев и того, что здесь всё всегда рядом.



Я люблю Амстердам. Это действительно мой город, а «Аякс» — мой клуб. Я связан с этим местом, проходил академию этого клуба. Я дитя «Аякса» и Амстердама. У меня трое детей, и ни один из них не родился в Амстердаме, так что их детство отличается от моего. Они редко играют на улице, и это печально. Я хотел бы, чтобы они увидели город моими глазами. Когда они станут старше, я свожу их в места, где я играл и рос. Это важно для меня», — приводит слова Промеса официальный сайт «Аякса».

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