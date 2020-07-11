Стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения

В субботу стадион «Баварии» «Альянц Арена» будет окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-движения.



Акция пройдёт в рамках праздника сексуальных меньшинств Christopher Street Day.

«В этом году официальный парад Christopher Street Day не состоится, однако коронавирус не остановит движение, противостоящее гомофобии и дискриминации. «Бавария» ещё раз покажет свои цвета в качестве поддержки этого движения. Радужный флаг является официальным символом толерантности и уважения», — говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.



«Мы всегда стремимся показывать пример терпимости и уважения разнообразия, а также выступаем против расизма и гомофобии. Футбол является объединяющим элементом. Будучи космополитическим клубом, мы безоговорочно солидарны с этими движениями», — заявил генеральный директор мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.