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Стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения

Стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
Футбол / Германия 0

В субботу стадион «Баварии» «Альянц Арена» будет окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-движения.

Акция пройдёт в рамках праздника сексуальных меньшинств Christopher Street Day.

«В этом году официальный парад Christopher Street Day не состоится, однако коронавирус не остановит движение, противостоящее гомофобии и дискриминации. «Бавария» ещё раз покажет свои цвета в качестве поддержки этого движения. Радужный флаг является официальным символом толерантности и уважения», — говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.

«Мы всегда стремимся показывать пример терпимости и уважения разнообразия, а также выступаем против расизма и гомофобии. Футбол является объединяющим элементом. Будучи космополитическим клубом, мы безоговорочно солидарны с этими движениями», — заявил генеральный директор мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

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