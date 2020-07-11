Легенда «Лидс Юнайтед» Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет
Бывший защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Чарльтон выступал в составе основной команды «Лидс Юнайтед» с 1952 по 1973 год. За клуб защитник провёл рекордные 773 матча и забил 96 голов. Чарльтон играл за национальную команду Англии с 1965 по 1970 год и стал чемпионом мира в 1966 году. После завершения игровой карьеры в 1973 году Чарльтон занимался тренерской деятельностью и возглавлял такие команды, как «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей», «Ньюкасл Юнайтед», а также сборную Ирландии.
Джек Чарльтон — старший брат легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтона.
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