Мостовой подарил 11-летнему школьнику, помогающему сиротам, путёвку в свою академию

11-летний челябинец Савва Ярыгин, прославившийся сбором макулатуры для покупки мячей в детские дома, отправится в футбольный лагерь Александра Мостового. Мальчик должен поехать на сборы в середине июля.



Напомним, Савва Ярыгин стал известен благодаря своей деятельности. Он сдаёт макулатуру, а на вырученные деньги покупает футбольные мячи для сирот Челябинска. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, узнав об этом, пригласил Савву на ближайший матч сборной России и пообещал ему футболку.



«Меня пригласили на матч сборной России с Сербией. Меня ещё Александр Мостовой пригласил в спортивный лагерь. Мама говорит: «Савва, зайди в „Инстаграм“. Там последнее видео у Мостового, он говорит: „Савва, я тебя приглашаю бесплатно“. Рейс на самолёт делаем бесплатно, всё бесплатно. 18 июля мы идём за справкой, что нет COVID-19, билеты у меня на 20 июля», — приводит слова Ярыгина «Первый областной».

Видео: реакция 11-летнего школьника на приглашение от Артёма Дзюбы