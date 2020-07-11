«Главное золото Кержакова». «Зенит» показал, что осталось за кадром игры с «Сочи»
Пресс-служба «Зенита» выложила в YouTube видео, в котором показала, что осталось за кадром в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).
«Скрытая камера: «Сочи», кубок чемпионов и самое главное золото Кержакова», — подписала ролик пресс-служба.
Ролик можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube. Права на видео принадлежат РФС.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв в гостях «Краснодар» в матче 26-го тура Премьер-Лиги (4:2). 8 июля сине-бело-голубые на своём поле переиграли «Сочи» (2:1).
В матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Матч состоится сегодня и пройдёт в Грозном. Начало игры — в 18:30.
В оставшихся турах подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом» и «Ростовом».
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