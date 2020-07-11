«Ливерпуль» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 11 июля, состоится матч «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
Встреча команд в первом круге прошла 31 августа 2019 года и завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 3:0.
«Ливерпуль», набрав в 34 турах 92 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. «Бёрнли» (49) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (69) и «Челси» (60).
- 11 июля 2020
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:09
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:33
-
13:19
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:29
-
12:26
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:26
-
11:10
-
11:03
-
10:49
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
10:06
-
10:04
-
09:53
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
Партнерский контент