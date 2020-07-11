«Ливерпуль» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 11 июля, состоится матч «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



Встреча команд в первом круге прошла 31 августа 2019 года и завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 3:0.



«Ливерпуль», набрав в 34 турах 92 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. «Бёрнли» (49) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (69) и «Челси» (60).