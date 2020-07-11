Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Ливерпуль» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 11 июля, состоится матч «Ливерпуль» — «Бёрнли». Встреча 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

Встреча команд в первом круге прошла 31 августа 2019 года и завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 3:0.

«Ливерпуль», набрав в 34 турах 92 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. «Бёрнли» (49) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (69) и «Челси» (60).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020