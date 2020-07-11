Де Брёйне не покинет «Манчестер Сити» даже в случае отстранения клуба от еврокубков

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне планирует остаться в клубе даже в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение оставить «горожан» без еврокубков на два года, сообщает Daily Mail.



По информации источника, футболист и его жена Мишель ожидают третьего ребенка в этом году и не планируют перемен в жизни.



Напомним, прошедшей зимой УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей. Английский клуб подал апелляцию. Решение CAS, по информации СМИ, будет оглашено в понедельник. Кроме того, «Сити» был оштрафован на € 30 миллионов.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник провёл 32 матча, забил 11 голов и отдал 19 результативных передач.