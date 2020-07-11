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Алли не сможет принять участие в матче с «Арсеналом»

Алли не сможет принять участие в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли из-за травмы будет вынужден пропустить матч 35-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», сообщает официальный сайт «шпор».

У полузащитника сохраняются проблемы с подколенными сухожилиями. Ранее из-за них футболист пропустил игры с «Эвертоном» и «Борнмутом».

Сообщается, что к матчу будут готовы восстановившиеся защитник Джафет Танганга и нападающий Трой Пэрротт.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Алли 24 матча, восемь голов и пять результативных передач.

«Тоттенхэм» после 34 туров занимает девятое место, «Арсенал» располагается на позицию выше. Команды разделяет лишь одно очко.

Лондонское дерби состоится завтра, 12 июля. Начало встречи — в 18:30 мск.

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