Алли не сможет принять участие в матче с «Арсеналом»
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли из-за травмы будет вынужден пропустить матч 35-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», сообщает официальный сайт «шпор».
У полузащитника сохраняются проблемы с подколенными сухожилиями. Ранее из-за них футболист пропустил игры с «Эвертоном» и «Борнмутом».
Сообщается, что к матчу будут готовы восстановившиеся защитник Джафет Танганга и нападающий Трой Пэрротт.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Алли 24 матча, восемь голов и пять результативных передач.
«Тоттенхэм» после 34 туров занимает девятое место, «Арсенал» располагается на позицию выше. Команды разделяет лишь одно очко.
Лондонское дерби состоится завтра, 12 июля. Начало встречи — в 18:30 мск.
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