«Почему так часто пропадаешь?» «Спартак» показал подготовку к «Сочи»

Пресс-служба московского «Спартака» выложила в YouTube видео подготовки главной команды красно-белых к матчу 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Ролик можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

«Красно-белые провели предматчевое занятие на тренировочной базе в Адлере, построенной в сотне метров от моря перед чемпионатом мира 2018 года. Команда работала под палящим сочинским солнцем: температура воздуха приближалась к 30 градусам. После официальной части тренировки игроки отрабатывали штрафные удары», — говорится в описании к ролику.

«Спартак» сыграет с «Сочи» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня. Матч пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.