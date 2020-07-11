«Почему так часто пропадаешь?» «Спартак» показал подготовку к «Сочи»
Пресс-служба московского «Спартака» выложила в YouTube видео подготовки главной команды красно-белых к матчу 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Ролик можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
«Красно-белые провели предматчевое занятие на тренировочной базе в Адлере, построенной в сотне метров от моря перед чемпионатом мира 2018 года. Команда работала под палящим сочинским солнцем: температура воздуха приближалась к 30 градусам. После официальной части тренировки игроки отрабатывали штрафные удары», — говорится в описании к ролику.
«Спартак» сыграет с «Сочи» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сегодня. Матч пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.
- 11 июля 2020
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:09
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:33
-
13:19
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:29
-
12:26
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:26
-
11:10
-
11:03
-
10:49
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
10:06
-
10:04
-
09:53
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:14
Партнерский контент