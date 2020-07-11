Роналдо: борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо отметил важность борьбы с расизмом.
«Борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех. Никто не рождается расистом Мы должны бороться с людьми, которые учат других быть расистами. И это наша общая борьба. У нас громкий голос, мы должны им воспользоваться. Борьба должна продолжаться каждый день», — приводит слова Роналдо AS.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
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