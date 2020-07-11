Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналдо: борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех

Роналдо: борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех
Футбол / Южная Америка 0

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо отметил важность борьбы с расизмом.

«Борьба с расизмом — это не борьба за чернокожих, это борьба за всех. Никто не рождается расистом Мы должны бороться с людьми, которые учат других быть расистами. И это наша общая борьба. У нас громкий голос, мы должны им воспользоваться. Борьба должна продолжаться каждый день», — приводит слова Роналдо AS.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020