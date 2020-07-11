«Арсенал» — «Тамбов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Тамбова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Кангва Эванс, Луценко, Кангва Кингс.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Григалава, Хагуш, Сокол, Ткачёв, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Юрганов, Тетрашвили, Филин, Каплиенко, Чуперка, Мамтов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Саламатов, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Федчук, Калмыков.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Чельцов (Тула). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула). За VAR отвечает Виталий Мешков (Дмитров).
- 11 июля 2020
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