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«Арсенал» — «Тамбов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Тамбов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Тамбова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Кангва Эванс, Луценко, Кангва Кингс.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Григалава, Хагуш, Сокол, Ткачёв, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалёв, Аджоев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Юрганов, Тетрашвили, Филин, Каплиенко, Чуперка, Мамтов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Саламатов, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Федчук, Калмыков.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Чельцов (Тула). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула). За VAR отвечает Виталий Мешков (Дмитров).

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