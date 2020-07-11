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«Осасуна» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Осасуна» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 11 июля, состоится матч «Осасуна» — «Сельта». Встреча 36-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. В бригаду войдут ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Хосе Антонио Гарридо Ромеро. Резервный рефери — Экайц Гарсия Арриола.

В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 1:1.

«Сельта» набрала в 35 матчах 36 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (45) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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