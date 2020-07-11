«Осасуна» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 11 июля, состоится матч «Осасуна» — «Сельта». Встреча 36-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. В бригаду войдут ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Хосе Антонио Гарридо Ромеро. Резервный рефери — Экайц Гарсия Арриола.
В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 1:1.
«Сельта» набрала в 35 матчах 36 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (45) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
- 11 июля 2020
-
16:08
-
16:03
-
15:51
-
15:39
-
15:34
-
15:30
-
15:27
-
15:00
-
14:59
-
14:59
-
14:44
-
14:41
-
14:38
-
14:09
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:33
-
13:19
-
13:00
-
12:49
-
12:45
-
12:29
-
12:26
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:26
-
11:10
-
11:03
-
10:49
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:22
Партнерский контент