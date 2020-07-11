50 оттенков Моуринью и самое глупое удаление года. Вышел подкаст про АПЛ

В чемпионате Англии наступает решающий отрезок в борьбе за места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирают уникальную пресс-конференцию Моуринью, полузащиту «Челси», прогресс «Арсенала» и необъяснимый пенальти в пользу «МЮ». Эти и другие темы — в подкасте «Чемпионата» и Okko Спорт.
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В этом выпуске:
00:00 – Моуринью красиво обманул журналистов.
01:09 – Как же теперь угорает Почеттино. Или нет?
05:04 – У «Тоттенхэма» 0 ударов в створ. Правда, пенальти не поставили.
09:55 – Колоссальный маразм VAR (обсуждаем на примере картины Репина?)
15:03 – Погба обрезался. «Вилла» вообще была лучше «МЮ» до гола.
17:11 – Простите, но мы снова про Гринвуда.
24:44 – «Челси» тяжко. Что творит Кепа? Почему он такой?
30:13 – Слушайте, а может взять вратаря из чемпионата России?
32:11 – Гилмор будет просить мяч и махать руками, даже когда Виллиан исполняет пенальти.
34:50 – В чём вообще проблема «Челси» в полузащите.
37:56 – Гриша бесится из-за Нкетиа.
39:20 – «Доминирование в контевском смысле слова». Кирилл восхищается Артетой.
45:15 – Внезапно про сборную Аргентины.
47:33 – Сравниваем «Ливерпуль» и «Сити» по позициям.
59:07 – Кирилл признаётся, кто его любимый футболист современности.
1:06:59 – Ужасный матч «Шеффилд» – «Вулверхэмптон».
1:10:32 – Про жеребьевку ЛЕ/ЛЧ.
1:13:47 – Подводим итоги конкурса и прощаемся.
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