«Ахмат» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Сегодня, 11 июля, состоится матч «Ахмат» — «Зенит». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Николай Ерёмин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).
В первом круге встреча команд, состоявшаяся 17 августа 2019 года, завершилась ничьей со счётом 0:0.
Петербургский «Зенит», набрав в 27 турах 65 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионский титул. «Ахмат» (30) — на 13-м месте.
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