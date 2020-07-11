«Фенербахче» попробует приобрести Дзюбу

Турецкий «Фенербахче» намерен усилиться нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, сообщает Takvim.



По информации источника, клуб из Стамбула хочет усилить свою атаку российским форвардом. Сообщается, что представители клуба уже связались с игроком, а Дзюба сообщил о желании перебраться в иностранный чемпионат.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл за «Зенит» 26 матчей, забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач. Напомним, петербургская команда стала чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.



Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона. Ранее неоднократно сообщалось, что Дзюба подписал новое соглашение с «Зенитом», однако официального объявления о контракте не было.