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«Фенербахче» попробует приобрести Дзюбу

«Фенербахче» попробует приобрести Дзюбу
Футбол / РПЛ 0

Турецкий «Фенербахче» намерен усилиться нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, сообщает Takvim.

По информации источника, клуб из Стамбула хочет усилить свою атаку российским форвардом. Сообщается, что представители клуба уже связались с игроком, а Дзюба сообщил о желании перебраться в иностранный чемпионат.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл за «Зенит» 26 матчей, забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач. Напомним, петербургская команда стала чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона. Ранее неоднократно сообщалось, что Дзюба подписал новое соглашение с «Зенитом», однако официального объявления о контракте не было.

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